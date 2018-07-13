Подросток пытался спасти брата от самоподжога и сам попал в реанимацию

Врачи отказываются давать прогнозы.

Акмолинские врачи борются за жизнь братьев, один из которых пытался свести счёты с жизнью, облив себя бензином. В отделении реанимации констатируют крайне тяжёлое состояние пациентов, передаёт корреспондент BNews.kz.

Трагедия, по словам врачей, произошла сегодня ночью в Макинске Акмолинской области. Известно, что 24-летний мужчина пытался покончить с собой. Он облил себя бензином и поджёг. Его пытался спасти младший несовершеннолетний брат. 16-летний подросток кинулся на помощь, и тоже загорелся.

Братья доставлены в Буландынскую центральную районную больницу. Всю ночь и до настоящего времени врачи отделения реанимации борются за жизнь пациентов. Медики констатируют их крайне тяжёлое состояние.

"Всю ночь ими занимались. Старший брат получил 80% ожогов тела, младший – 50%. Ожоги очень глубокие. Состояние крайне тяжёлое, пациенты без сознания. Никаких прогнозов, разумеется, дать не могу. У ребят период ожогового шока, идут первые сутки, самые критические", - прокомментировал заведующий отделения реанимации Буландынской ЦРБ Юрий Рылов.

Доктор подчеркнул: больные находятся под контролем не тольтко районных, но и областных специалистов.

"Естественно, ни о какой транспортировке не может быть и речи. Мы получили консультацию специалистов из области. Все необходимые медикаменеты имеются", - заключил зав. реанимацией.

Между тем известно, что это не первая попытка мужчины наложить на себя руки. Родные пациента пока не имеют версий, что могло стать причиной попытки самоубийства.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!