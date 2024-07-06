В Атырау подросток попал в реанимацию после укуса паука
Фото: primeminister.kz
Атырауские врачи спасли 16-летнего подростка, которого укусил неизвестный паук желтого цвета, передает корреспондент Zakon.kz.
Ребенок в тяжелом состоянии в реанимации провел два дня, сейчас его жизни не угрожает опасность, он переведен в общую палату.
"Мальчик помогал бабушке и дедушке в огороде косить траву, когда увидел, как ползет паук желтого цвета по его руке. Ему сразу стало плохо, началось удушье. Ребенка сразу же доставили в больницу, у него была низкая сатурация, и мы его сразу госпитализировали в реанимационное отделение. Там он в тяжелом состоянии пролежал два дня, сейчас продолжает лечение в отделении терапии. Состояние удовлетворительное", – рассказала врач-педиатр Атырауской областной детской больницы Тарбие Ельшибекова.
В связи с нашествием каракуртов в Атырауской области врачи призывают жителей быть бдительными и в случае укуса любого паука незамедлительно обращаться за медицинской помощью.
1 июля сообщалось, что каракурты покусали скот и жителей Атырауской области. За медицинской помощью обратились девять человек.
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