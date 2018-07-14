По факту ДТП с гибелью казахстанского блогера в уголовном деле отказано

Местные полицейские озвучили список погибших.

Тела погибших казахстанцев во время ДТП в Челябинской области были выданы родственникам. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РК.

«По информации консульства Казахстана в городе Омске, предоставленной Главным управлением МВД России по Челябинской области, 6 июля 2018 года в Ашинском районе Челябинской области на 1593 километре автодороги «Москва - Челябинск» в результате столкновения легкового и грузового автомобилей погибли трое граждан Республики Казахстан. Водитель и два пассажира автомобиля скончались от полученных травм на месте дорожно-транспортного происшествия», - говорится в сообщении пресс-службы.

Местные полицейские озвучили список погибших: водитель автомобиля Магазов К.К., 14.05.1963 года рождения; пассажиры Килаж Д.К., 28.12.1999 года рождения, и Уразбаев Д.И., 01.03.2000 года рождения.

«7 июля 2018 года тела погибших были выданы родственникам. По факту дорожно-транспортного происшествия заместителем начальника отдела МВД России по Ашинскому району проведена процессуальная проверка, по результатам которой вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела», - говорится в сообщении.

Как ранее сообщалось, по предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу, и произошло лобовое столкновение с фурой. От удара легковушка загорелась.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!