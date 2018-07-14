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В Гватемале задержали около тонны кокаина с фото Неймара

На многих пакетах была размещена фотография знаменитого бразильского футболиста Неймара в форме "Барселоны".

Фото : © AP Photo / Moises Castillo14 июля 2018, 12:29

Более 0,8 тонны кокаина конфискованы на борту небольшой подводной лодки, задержанной в 350 километрах от берегов Гватемалы, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру центральноамериканской страны.

По данным ведомства, всего на борту подлодки находилось 823 пакета кокаина, каждый весом в один килограмм, на многих из них была размещена фотография знаменитого бразильского футболиста Неймара в форме "Барселоны".

В состав экипажа подводной лодки входили три гражданина Колумбии, которых задержали. Примерная стоимость изъятого кокаина на "черном рынке" составляет 11,5 миллиона долларов США.


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