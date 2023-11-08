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Девушку Неймара и его дочь пытались похитить

Футбол Попытка похищения Фото: Instagram/neymarjr
29-летняя Бруна Бьянкарди, возлюбленная знаменитого бразильского форварда Неймара, сделала заявление о попытке похищения ее вместе с дочерью футболиста, сообщает Zakon.kz.

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Накануне ряд информационных агентств известили, что в бразильском городе Котия неизвестные преступники собирались похитить девушку Неймара и их новорожденную дочь, которой исполнился месяц. После этого инцидента Бруна сделала официальное заявление.

Футбол Попытка похищения

Фото: Instagram/brunabiancardi

"На рассвете ограбили мою семью. Взяли моих родителей в заложники, однако я, Мэви и моя сестра больше там не живем. В момент преступления нас не было там. Слава богу, с родителями все хорошо". Бруна Бьянкарди, девушка Неймара

По сведениям правоохранителей, в ночь на 7 ноября злоумышленники пробрались в дом семейства Бьянкарди. Связав родителей Бруны, грабители забрали с собой ценные вещи на общую сумму больше 100 тысяч долларов. Преступники также расспрашивали о месте проживания их дочери с внучкой. По горячим следам полиции удалось задержать одного из подозреваемых, 19-летнего парня. Сейчас ведется дальнейшее расследование.

Месяц назад Неймар стал отцом второй раз. У форварда еще есть сын Давид Лукка, который родился в отношениях с Каролин Дантос.

Что касается самого Неймара, то нападающий саудовского "Аль-Хиляля" сейчас проходит первый курс восстановления после недавней операции, которую провели в Бразилии. Примерная дата возвращения футболиста на поле – лето 2024 года. 

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