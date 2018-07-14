ФК «Астана» подписал бразильского полузащитника Педро Энрике

Хавбек из Бразилии будет играть за "Астану", сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт клуба.

Свое первое интервью в качестве футболиста астанчан бразилец дал пресс-службе столичного клуба:

- Я очень рад прибыть в Казахстан. Это мой первый визит в вашу страну. Я увидел потрясающе красивый город – настоящий современный мегаполис. Я читал, что Астана – столица Великой степи, теперь я это увидел воочию. «Астана» своими победами заставила многих футболистов в Европе найти на карте вашу страну. Еще играя во Франции за «Ренн» я видел уверенную игру «Астаны» в Лиге чемпионов и был впечатлен.

- Почему вы выбрали «Астану» местом продолжения карьеры?

- У меня были серьезные предложения из Европы, но «Астана» была самой профессиональной на переговорах. Представитель «Астаны» четко обозначил цели клуба и объяснил, какие ожидания от меня. Я понимаю, что это новый опыт и от меня потребуются большие усилия, но я готов добиться решения поставленных задач вместе с командой.

- Насколько важно для вас то, что в «Астане» играет Алмейда, ваш партнер по «Карабаху»?

- Ричард – мой большой друг и замечательный футболист. Это будет очень здорово, когда мы сможем воссоединиться с ним на поле и играть так, как мы умеем, чтобы радовать болельщиков «Астаны». Я смотрел матчи «Астаны» в еврокубках – у вас великолепные фанаты. Я со своей стороны приложу все усилия, чтобы «Астана» с моим приходом стала еще сильнее.