Спорт

ФК "Кайрат" пополнился результативным аргентинским полузащитником

Футбол Подписание Игрока, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2026 20:10 Фото: Instagram/f.c.kairat
Четырехкратный чемпион Казахстана по футболу "Кайрат" объявил о подписании контракта с аргентинским хавбеком Себастьяном Себальосом, соглашение с которым действует до конца 2027 года, сообщает Zakon.kz.

24-летний Хуан Себастьян Себальос родился в городе Хосе-Мария-Хауреги (провинция Буэнос-Айрес). Профессиональную карьеру начал в клубе "Лос Андес", позже выступал за "Индепендьенте Ривадавию" и вторую команду "Талльереса".

После выступлений на родине Себальос перебрался в Боливию, где защищал цвета клуба "Реал Оруро" из высшего дивизиона.

В прошлом сезоне он был одним из лидеров команды, сыграв 40 матчей и отметившись 18 голами, при этом сделал пять результативных передач.

Таким образом перед заключительными играми общего этапа Лиги чемпионов УЕФА "Кайрат" пригласил в свои ряды трех новых легионеров.

15 декабря был подписан контракт с 25-летним финским полузащитником Яакко Оксаненом.

А накануне состав алматинского коллектива пополнил бразильский защитник Лукас Африко.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
