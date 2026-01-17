ФК "Кайрат" пополнился результативным аргентинским полузащитником

Четырехкратный чемпион Казахстана по футболу "Кайрат" объявил о подписании контракта с аргентинским хавбеком Себастьяном Себальосом, соглашение с которым действует до конца 2027 года, сообщает Zakon.kz.

24-летний Хуан Себастьян Себальос родился в городе Хосе-Мария-Хауреги (провинция Буэнос-Айрес). Профессиональную карьеру начал в клубе "Лос Андес", позже выступал за "Индепендьенте Ривадавию" и вторую команду "Талльереса".

После выступлений на родине Себальос перебрался в Боливию, где защищал цвета клуба "Реал Оруро" из высшего дивизиона.

В прошлом сезоне он был одним из лидеров команды, сыграв 40 матчей и отметившись 18 голами, при этом сделал пять результативных передач.

Таким образом перед заключительными играми общего этапа Лиги чемпионов УЕФА "Кайрат" пригласил в свои ряды трех новых легионеров.

15 декабря был подписан контракт с 25-летним финским полузащитником Яакко Оксаненом.

А накануне состав алматинского коллектива пополнил бразильский защитник Лукас Африко.