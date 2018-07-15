После обрушившейся на Назиму славы объявился ее первый муж

Несмотря на полную публичность и образ дерзкой "пацанки", Назима осталась скромной милой девушкой.

Буквально за два месяца жизнь Назимы достигла таких высот, какие недостижимы для большинства в течение всей жизни. Но при этом слава не развратила ее – все отмечают, что скромность так и осталась одним из главных достоинств Назимы, считает портал Comode.kz.

Жизнь Назимы Джанибековой перевернулась на 180 градусов после участия в шоу "Песни" в Москве. Девушка в одно мгновение стала одной из самых популярных певиц в СНГ и разом получила все то, о чем раньше только мечтала. Многие обожатели опасались, что быстрая слава навредит ей, но пока что их опасения не оправдываются. Мы внимательно следим за карьерой Назимы и отметили пока три изменения, которые теперь стали нормой в ее жизни.

1. Назима снялась в своем первом клипе

Вышел первый клип Назимы в качестве участницы Black Star, и за три дня видео набрало больше просмотров, чем живет людей в родном городе певицы – Шымкенте. Клип вышел на официальной странице BlackStarTV в YouTube, а Назима анонсировала его у себя в инстаграме.

"Это Казахстан, детка! Ловите премьеру клипа!" – написала Назима.

По сюжету Назима и российский рэпер Скруджи грабят дом, при этом они являются соперниками и пытаются сдать друг друга полиции и даже дерутся не на жизнь, а на смерть. В конце концов Назима побеждает, а Скруджи ждет правосудие.

2. Назима стала медийной персоной

Не все звезды любят давать интервью. Пока что Назима находится в том состоянии, когда рассказывать о себе доставляет удовольствие, и от интервью она не отказывается. Девушка обязательно сообщает об этом у себя на странице в инстаграме и размещает ссылку.

Несмотря на полную публичность и образ дерзкой "пацанки", Назима осталась скромной милой девушкой, что явно видно в ее интервью – и это отмечают все ее поклонники. Она с нежностью рассказывает о своей семье, об отце, к которому сильно привязана. Также Назима охотно рассказывает о казахских обычаях, традициях, казахстанском шоу-бизнесе.

Назима вместе с Тимати, Егором Кридом и коллегами по конкурсу приняла участие в шоу "Вечерний Ургант", где основатель лейбла Black Star представил ее как официального члена большой команды музыкантов.

У певицы теперь очень плотный график, заполненный не только интервью, но и многочисленными фотосессиями для глянцевых журналов. Среди них такие топовые издания, как российская версия Glamour и казахстанская версия Harper's Bazaar.

3. Певица внезапно стала нужна всем, в том числе бывшему мужу

Назима не скрывает свою личную жизнь – говорит, что очень хотела семью и детей, про пышную свадьбу и скорый развод, и мужа, который по полгода не интересовался делами маленькой дочки. И в одном из недавних интервью девушка рассказала, что бывший муж объявился после окончания проекта "Песни", на котором Назима заняла второе место и после которого получила контракт с лейблом Black Star.

Отец ребенка попытался связаться с Назимой в то время, когда она приехала передохнуть после проекта в Шымкент к своей семье. Его попытки были своеобразными – он предложил девушке дружбу в социальной сети "ВКонтакте", а после того как она отказала, написал эсэмэску ее родному брату с вопросом, какой номер телефона сейчас у Назимы.

"Будто бы он забыл, – комментирует Назима. – У нас почти одинаковые с ним номера. Ну и все, и пока тишина. Видимо, он так хотел встретиться с дочкой".

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