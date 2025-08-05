#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
541.82
627.1
6.78
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
541.82
627.1
6.78
Культура и шоу-бизнес

Молодой муж довел Настю Ивлееву до слез

Отрывок из популярного шоу, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2025 08:43 Фото: кадр YouTube-шоу "Чегеря"
После скромной свадьбы фермер Филипп Бегак увез российскую телеведущую Настю Ивлееву на свою ферму. Девушке, которая привыкла к гламурной жизни, было нелегко, так как в этот момент муж показал свой характер, сообщает Zakon.kz.

34-летняя Ивлеева делится своей новой жизнью в YouTube-шоу "Чегеря". В первом выпуске она показала, как начала фермерские будни. Первым делом Филипп начал учить супругу управлять трактором.

Звезда, уверенно чувствующая себя за рулем спортивных автомобилей, едва справлялась с сельхозтехникой. Бегак начал выходить из себя и даже перешел на нецензурную брань.

В какой-то момент Бегак возмущенно выпрыгнул из трактора. Блогер не выдержала и расплакалась от эмоционального напряжения. Увидев состояние жены, 32-летний Бегак успокоил ее.

"Для меня это, конечно, тяжело. Тяжело, потому что я первый раз довел жену до слез. Я в этом виноват", – сказал он.

Бегак приобрел хозяйство в 2013 году. Первое время все дела здесь вел наемный работник, но постепенно ферма стала приносить большие убытки. Филипп решил взять все под личный контроль.

Ранее внук Розы Рымбаевой тоже неожиданно "научился" водить трактор.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Баян Алагузова показала, как выглядела в "лихие 90-е"
Культура и шоу-бизнес
06:51, Сегодня
Баян Алагузова показала, как выглядела в "лихие 90-е"
Умер вокалист американской рок-группы Junkyard Дэвид Роуч
Культура и шоу-бизнес
01:21, 05 августа 2025
Умер вокалист американской рок-группы Junkyard Дэвид Роуч
Алсу трогательно поздравила маму с 71-летием
Культура и шоу-бизнес
18:31, 04 августа 2025
Алсу трогательно поздравила маму с 71-летием
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: