Молодой муж довел Настю Ивлееву до слез

После скромной свадьбы фермер Филипп Бегак увез российскую телеведущую Настю Ивлееву на свою ферму. Девушке, которая привыкла к гламурной жизни, было нелегко, так как в этот момент муж показал свой характер, сообщает Zakon.kz.

34-летняя Ивлеева делится своей новой жизнью в YouTube-шоу "Чегеря". В первом выпуске она показала, как начала фермерские будни. Первым делом Филипп начал учить супругу управлять трактором.

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Звезда, уверенно чувствующая себя за рулем спортивных автомобилей, едва справлялась с сельхозтехникой. Бегак начал выходить из себя и даже перешел на нецензурную брань.

В какой-то момент Бегак возмущенно выпрыгнул из трактора. Блогер не выдержала и расплакалась от эмоционального напряжения. Увидев состояние жены, 32-летний Бегак успокоил ее.

"Для меня это, конечно, тяжело. Тяжело, потому что я первый раз довел жену до слез. Я в этом виноват", – сказал он.

Бегак приобрел хозяйство в 2013 году. Первое время все дела здесь вел наемный работник, но постепенно ферма стала приносить большие убытки. Филипп решил взять все под личный контроль.

Ранее внук Розы Рымбаевой тоже неожиданно "научился" водить трактор.