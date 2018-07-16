В Костанае разыскивают джип, сбивший на «зебре» трех девочек

Полицейские разыскивают водителя внедорожника скрывшегося с места ДТП.

Дорожно-транспортное происшествие было зарегистрировано в Костанае 13 июля около 18 часов, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Костанайской области.

На пешеходном переходе расположенном на перекрестке улиц Рудненская –Ленинградская, водитель автомашины «джип» белого цвета, совершил наезд на трех пешеходов в возрасте 16, 11 и 13 лет. Водитель с места происшествия скрылся.

В настоящее время проводятся розыскные мероприятия. На розыск скрывшегося водителя ориентированы наряды дорожно-патрульной полиции.

13 июля в Костанае на пешеходном переходе автомобиль сбил трех девочек. Дети переходили дорогу по пешеходному переходу.

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