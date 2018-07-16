Изменения внесены в правила организации курсов повышения квалификации педагогов

В частности, изменения затронули основные понятия, используемые в НПА.

Приказом министра образования и науки РК от 12 июня 2018 года внесены изменения в правила организации и проведения курсов повышения квалификации педагогических кадров, сообщает Zakon.kz.

В частности, изменения затронули основные понятия, используемые в НПА.

Также говорится, что слушателям, прошедшим курсы, выдается сертификат по теме курсов повышения квалификации.

Так, слушателям, успешно прошедшим длительные курсы выдается сертификат по следующим образовательным программам: «Лидерство учителя в педагогическом сообществе»; «Лидерство учителя в школе»; «Эффективное обучение»; «Общечеловеческие ценности в целостном педагогическом процессе школы»; «Общечеловеческие ценности в целостном педагогическом процессе класса»; «Общечеловеческие ценности на уроке»; а также руководителям общеобразовательных организаций.

К примеру, к претендентам на сертификат сертификат «Лидерство учителя в педагогическом сообществе» предъявляются следующие требования: высшее педагогическое образование, педагогический стаж не менее семи лет и высшее техническое и профессиональное (среднее профессиональное) образование, педагогический стаж не менее девяти лет;

участие в профессиональных конкурсах районного (городского), областного, республиканского (международного) уровня подготовившие победителей, призеров предметных олимпиад, творческих и научных конкурсов, спортивных соревнований районного (городского), областного, республиканского (международного) уровня;

использование инновационных методик и педагогических технологий в учебно-воспитательном процессе;

разработка или участие в разработке методических пособий и учебных программ и публикации в педагогических изданиях;

распространение опыта работы (публикации, сборники, рекомендации, пособия, выставочные материалы) в ходе подготовки и проведения республиканских (международных) конференций, семинаров, форумов; проведение обучающих семинаров, тренингов районного, областного (городского), международного уровня, работа в качестве наставника для молодых педагогов;

владение знаниями в области ИКТ, MS Office, электронной почтой, сервисами Internet на уровне продвинутого пользователя. Наличие достаточно высокого уровня функциональной грамотности в сфере ИКТ, обоснованное применение ИКТ в образовательной деятельности для решения профессиональных, социальных и личностных задач.

Согласно правилам, организациями осуществляется посткурсовая поддержка сертифицированных педагогических кадров; посткурсовое сопровождение педагогических кадров; разработка и утверждение методических ресурсов и инструментария для обеспечения посткурсовой поддержки или посткурсового сопровождения, диагностического инструментария и/или механизма проведения посткурсового мониторинга (по согласованию с Управлениями образованиями).

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (13 июля).

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