Повышение квалификации госслужащих: внесены изменения в правила

Постановлением правительства от 6 апреля 2026 года внесены изменения в Правила подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных служащих, требований к организациям образования, осуществляющим повышение квалификации государственных служащих, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что службы управления персоналом (кадровые службы) центральных государственных органов, их ведомств и территориальных подразделений не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют посредством интегрированной цифровой системы "Е-кызмет" или иных цифровых систем в уполномоченный орган по делам государственной службы отчет о государственных служащих, прошедших переподготовку и повышение квалификации, по форме, установленной уполномоченным органом по делам государственной службы.

Службы управления персоналом (кадровые службы) местных исполнительных и представительных органов не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют посредством интегрированной цифровой системы "Е-қызмет" или иных цифровых систем в территориальные подразделения уполномоченного органа по делам государственной службы отчет о государственных служащих, прошедших переподготовку и повышение квалификации, по форме, установленной уполномоченным органом по делам государственной службы.

Также говорится, что мониторинг прохождения отработки государственными служащими, завершившими обучение в рамках государственного заказа, на государственной службе и в государственном органе, направившем его на обучение, осуществляется уполномоченным органом по делам государственной службы.

Мониторинг проводится каждые шесть месяцев в течение трех лет путем сверки данных о месте работы лиц, завершивших обучение, посредством интегрированной цифровой системы "Е-қызмет".

В случае отсутствия данных о государственном служащем в интегрированной цифровой системе "Е-қызмет" уполномоченный орган по делам государственной службы направляет государственному служащему, завершившему обучение в рамках государственного заказа, уведомление о необходимости предоставления справки с места работы.

Уведомление направляется заказным письмом с уведомлением о его вручении или телефонограммой, телеграммой, либо текстовым сообщением по абонентскому номеру сотовой связи или электронному адресу, либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксацию извещения или вызова.

Предусмотрено, что государственный служащий, завершивший обучение в рамках государственного заказа, в срок не позднее 15 июня и 15 декабря календарного года предоставляет в Академию государственного управления справку c места работы.

Постановление вводится в действие с 11 июля 2026 года.