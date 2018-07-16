Зарина Дияс провела мастер-класс для юных теннисистов из Астаны

Дияс удалось сыграть по розыгрышу с каждым участником и дать индивидуальные советы.

Сегодня в Национальном теннисном центре Зарина Дияс провела свой первый мастер-класс в Астане, передает Федерация Тенниса Казахстана.

В мастер-классе приняли участие около 60 детей в возрасте от четырех до десяти лет. Дияс удалось сыграть по розыгрышу с каждым участником и дать индивидуальные советы.

"Я очень люблю детей, сегодня была рада сыграть с нашими детишками. Я специально приехала в Астану провести мастер-класс. Я вижу у юных спортсменов большой интерес к теннису. Конечно, очень приятно, что сегодня собралось много детей", - сказала Дияс.

После мастер-класса дети смогли получить автограф и сфотографироваться со Дияс. Мастер-класс прошел в преддверии турнира "Кубок Президента-2018", который состоится в Национальном теннисном центре Астаны с 16 по 22 июля.