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Токаев показал мастер-класс юным теннисистам из Кызылорды

Токаев показал мастер-класс юным теннисистам из Кызылорды Фото: pixabay
10 октября глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом посетил Кызылординскую область. Спорткомплекс в селе имени Наги Ильясова стал одним из объектов, куда прибыл президент, сообщает Zakon.kz.

Токаев уверенно заявил, что нужно заниматься спортом.

По его словам, это особенно необходимо для того, чтобы молодежь росла здоровой и сильной.

Примечательно, что в школьные годы Токаев стал кандидатом в мастера спорта СССР по настольному теннису. Кроме того, он около двух лет возглавлял Федерацию настольного тенниса Казахстана – с декабря 2016 до июня 2018 года.

На встрече президент решил провести мастер-класс для спортсменов.

В октябре Токаев уже демонстрировал, как умеет играть в эту игру. Тогда он и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров сыграли в настольный теннис.

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Анастасия Московчук
Токаев Касым-Жомарт Кызылординская область
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