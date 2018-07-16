Астанчанка и ее дочери погибли во время стирки ковра

Случай произошел в жилом массиве пригорода в канале Нура-Есиль.

43-летняя жительница Астаны и ее две дочери утонули в канале Нура-Есиль во время стирки ковра, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК.

"Случай произошел 14 июля в 15:28. Спасателями центрального регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда КЧС были извлечены тела погибших. Случай произошел в жилом массиве пригорода в канале Нура-Есиль. При стирке ковра по неосторожности упали в воду, утонули три человека: мама 1975 года рождения и ее две дочери 2006 и 2007 годов рождения", - проинформировал официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов.

В КЧС отметили, что это место не предназначено для стирки ковров.

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