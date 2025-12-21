#Казахстан в сравнении
Происшествия

Секунды до взрыва: в Астане во время пожара удалось предотвратить ЧП

пожар в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 21.12.2025 12:11 Фото: пресс-служба МЧС РК
В районе Есиль города Астаны, по проспекту Улы Дала, на территории частного жилого дома произошел пожар, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС РК, загорелся отдельно стоящий летний домик.

"Силами МЧС два газовых баллона были вынесены в безопасную зону. Пожар полностью ликвидирован на площади 40 кв. м", – говорится в сообщении.

Во время пожара никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в двух городах Казахстана во время пожара спасли несколько человек и питомцев.

Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
