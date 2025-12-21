Секунды до взрыва: в Астане во время пожара удалось предотвратить ЧП

В районе Есиль города Астаны, по проспекту Улы Дала, на территории частного жилого дома произошел пожар, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС РК, загорелся отдельно стоящий летний домик.

"Силами МЧС два газовых баллона были вынесены в безопасную зону. Пожар полностью ликвидирован на площади 40 кв. м", – говорится в сообщении.

Во время пожара никто не пострадал.

