Горжусь, что я казашка - Наzимa

Она также поделилась фотографией своей дочки Амелии, обнимающей своего дедушку.

Финалистка шоу "Песни" и участница лейбла BlackStar Назима Джанибекова ответила на несколько вопросов о своей национальности, казахском языке и дочке в Instagram, передает Zakon.kz.

Ее спросили, гордится ли она, что родом из Казахстана.

"Я горжусь, что казашка, и, конечно, моя любимая родина – Казахстан", - ответила девушка.

Кусочек видеоответа она даже записала на казахском, сказав, что она говорит на родном языке.

Поклонники спросили певицу, настоящее ли у нее имя. На что получили ответ – "так меня назвал папа, именно Назима, не Назым и не как-то по-другому. Назима - это мое настоящее имя".

Назима также поделилась фотографией своей дочки Амелии, обнимающей своего дедушку.

"Амелия с родителями в Казахстане. Все у них отлично, скоро будем вместе", - подписала она фото.

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