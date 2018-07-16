Горжусь, что я казашка - Наzимa
Она также поделилась фотографией своей дочки Амелии, обнимающей своего дедушку.
Фото : 24smi.org16 июля 2018, 14:24
Финалистка шоу "Песни" и участница лейбла BlackStar Назима Джанибекова ответила на несколько вопросов о своей национальности, казахском языке и дочке в Instagram, передает Zakon.kz.
Ее спросили, гордится ли она, что родом из Казахстана.
"Я горжусь, что казашка, и, конечно, моя любимая родина – Казахстан", - ответила девушка.
Кусочек видеоответа она даже записала на казахском, сказав, что она говорит на родном языке.
Поклонники спросили певицу, настоящее ли у нее имя. На что получили ответ – "так меня назвал папа, именно Назима, не Назым и не как-то по-другому. Назима - это мое настоящее имя".
Назима также поделилась фотографией своей дочки Амелии, обнимающей своего дедушку.
"Амелия с родителями в Казахстане. Все у них отлично, скоро будем вместе", - подписала она фото.
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