Карлос Алькарас: Горжусь собой и проделанной работой

Испанский теннисист Карлос Алькарас поделился своими эмоциями после победы на Открытом чемпионате Великобритании. Новый чемпион Уимблдона признался, что всегда мечтал выиграть британский "Большой шлем", сообщает Zakon.kz.

В финале первая ракетка мира Алькарас в упорной борьбе взял вверх над титулованным Новаком Джоковичем. Матч между двумя лучшими теннисистами мира длился почти пять часов (4:42) и завершился в пяти партиях со счетом 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4 в пользу Карлоса. Таким образом, испанец прервал победную серию Новака на кортах Всеанглийского клуба, которая состояла из 34 выигранных матчей. Четыре года подряд Джокович становился чемпионом Уимблдона.

"Выиграть Уимблдон было моей мечтой, я очень этого хотел. Не ожидал осуществить ее так быстро. Конечно, победа – это прекрасно, но даже в случае поражения я бы собой гордился. Для меня невероятно войти в историю этого турнира и встретиться с легендой спорта в финале. Для 20-летнего мальчика это потрясающе. Горжусь собой и проделанной работой. Если честно, я сделал это для себя,а не для теннисного поколения. Это было великолепно. Потрясающе обыграть Новака на его пике, на этом уровне, войти в историю, став первым человеком за 10 лет, кто нанес ему поражение на этом корте. Я это никогда не забуду. И новому поколению это тоже на пользу, они увидели, как я его обыграл, и задумаются, что тоже способны на это. Это здорово и для меня, и для молодых игроков". Карлос Алькарас

Также первая ракетка мира назвал Новака Джоковича своим вдохновением и кумиром детства, с которым в настоящее время готово играть на равных.



"Новак, ты мой источник вдохновения. Я начал играть в теннис, наблюдая за тобой. Я только родился, а ты уже брал титулы. Наверное, твоя физическая форма лучше моей. Ты говорил, что 36 – это новые 26, и прекрасно воплощаешь это в жизнь. Надеюсь стать главным соперником Джоковича. Думаю, я показал, что могу биться с ним в главных, грандиозных матчах. Считаю, что я готов к тому, чтобы быть его главным соперником". Карлос Алькарас

Новак Джокович является семикратным чемпионом Уимблдона. За всю карьеру он выиграл 23 турнира "Большого шлема", а в текущем сезоне победил на Australian Open и "Ролан Гаррос". Недавно Алькарас и Джокович встречались в полуфинале Открытого чемпионата Франции, где сербский теннисист одержал победу, а испанец боролся с судорогами, начиная с третьей партии. Для Карлоса Алькараса победа на Уимблдоне стала второй в карьере на турнирах "Большого шлема": в прошлом году спортсмен выиграл US Open.

Ранее был представлен видеообзор финального матча в мужском одиночном разряде.