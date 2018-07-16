Из-за проблем с выкупом земли строительство одной из развязок в Алматы остановилось
Работы могут быть приостановлены из-за ограниченности бюджета.
Фото : Vlast.kz16 июля 2018, 16:45
В Алматы строительство развязки на пересечении Сейфуллина - Жансугурова осложняется из-за нехватки средств в бюджете, сообщает Zakon.kz.
"С развязкой, которая будет строиться на пересечении Сейфуллина-Жансугурова, там действительно есть момент, когда по решению суда, в том числе и по согласию, были договоренности о выкупе земельных участков. Были определены суммы компенсаций, но на сегодняшний день мы эти земельные участки не выкупили. Это связано с тем, что у нас отсутствует финансирование", - сказал на брифинге в региональной службе коммуникаций руководитель управления земельных отношений Алматы Алтынбек Ахметов.
Как выяснилось, выкуп участков финансировался из республиканского бюджета, но в этом году бюджет ограничен.
"В связи с чем работы мы отложили. Вопрос выплаты компенсаций мы решим в начале следующего года. Да (строительство затянется - прим. редакции) ровно настолько, пока мы не выкупим", - сказал глава управления.
При этом подчеркивается, что собственников никто принудительно не выселяет и не отключает от коммуникаций.
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