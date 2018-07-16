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Полиция установила виновника наезда на ребенка на ВОАД

В ближайшее время планируется задержать преступника.

Фото : Zakon.kz16 июля 2018, 20:00

Неустановленный водитель сбил пятилетнего ребенка на Восточной объездной автодороге (ВОАД) в Алматы и скрылся с места происшествия, пишет Sputnik Казахстан.

Предположительного виновника наезда полицейские уже установили и, если он не успел покинуть город, его задержат в ближайшее время. Не исключено, что виновник ДТП, боясь ответственности, может скрываться у знакомых или родственников.

Источник в правоохранительных органах Алматы на условиях анонимности сообщил, что благодаря камерам видеонаблюдения, установленным на ВОАД, полицейским удалось выявить возможных подозреваемых.

"В ближайшее время есть все шансы задержать виновника", — сообщил собеседник агентства Sputnik Казахстан.

Тем временем в городском управлении здравоохранения Алматы сообщили, что пострадавшему ребенку оказали всю необходимую помощь.

"Несмотря на это, состояние мальчика крайне тяжелое. Он находится под наблюдением врачей. Они от него не отходят ни на минуту", — сказала корреспонденту представитель управления здравоохранения Алматы Лейла Кенесбаева.

Пострадавший ребенок перенес уже две операции.


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