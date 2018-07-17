Многодетному пожарному не оставят полученную от президента квартиру

Уволили мужчину за то, что он подрабатывал на стороне. Зарплата пожарного не позволяла прокормить жену и троих детей.

В Министерстве внутренних дел не планируют оставлять квартиру пожарному, ключи от которой он получил из рук президента. В своем ответе представители ведомства отметили, что Каиржан Нуркайдаров больше не является их сотрудником, а значит, никаких прав на служебное жилье не имеет, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Уволили мужчину за то, что он подрабатывал на стороне. Зарплата пожарного не позволяла прокормить жену и троих детей. В то время Нуркайдаров получал 55 тысяч тенге в месяц.

В МВД сообщили, что в 2001 государство уже предоставляло ему жилье – комнату в общежитии, но после приватизации спасатель ее продал. В 2009, как сотруднику противопожарной службы, акимат выделил еще одну квартиру в арендное пользование. Позже жилье перешло на баланс МВД, а проживать в нем могут только сотрудники этого ведомства.

На протяжении четырех лет Нуркайдарову об этом никто не сообщал. Уведомление о выселении принесли только на днях.

Согласно закону «О жилищных отношениях», работники, прекратившие трудовые отношения, в связи с которыми им предоставлялось служебное жилище, подлежат выселению без предоставления другого жилищного помещения. Кроме того, в соответствии с законом, граждане вправе приватизировать только одно жилище из государственного жилищного фонда.

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