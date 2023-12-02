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Двух детей вынесли из горящей квартиры пожарные Степногорска

Двух детей вынесли из горящей квартиры пожарные Степногорска Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
Детей двух и семи лет спасли пожарные от огня в горящей квартире многоэтажки Степногорска. Предположительно, пламя разгорелось из-за детской шалости, сообщает Zakon.kz.

Минувшим вечером в одной из квартир на третьем этаже многоквартирного дома в Степногорске начался пожар. О случившемся незамедлительно сообщили в службу ДЧС, пожарные прибыли на место за четыре минуты, передает 716kz.

В горящей квартире оказались двое маленьких детей, которых спасатели незамедлительно эвакуировали.

"Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина пожара – детская шалость с огнем", – сообщили в департаменте по ЧС Акмоличской области.

Накануне вечером стало известно, что в Алматы задержали арендатора хостела, в котором 30 ноября погибли 13 человек. Трагедия произошла ранним утром по улице Ади Шарипова. Личности всех погибших установили: в числе четверо иностранцев (граждане России – 2 и граждане Узбекистана – 2) и девять граждан Казахстана.

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Мария Мельникова
Акмолинская область Степногорск
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