Двух детей вынесли из горящей квартиры пожарные Степногорска

Детей двух и семи лет спасли пожарные от огня в горящей квартире многоэтажки Степногорска. Предположительно, пламя разгорелось из-за детской шалости, сообщает Zakon.kz.

Минувшим вечером в одной из квартир на третьем этаже многоквартирного дома в Степногорске начался пожар. О случившемся незамедлительно сообщили в службу ДЧС, пожарные прибыли на место за четыре минуты, передает 716kz.

В горящей квартире оказались двое маленьких детей, которых спасатели незамедлительно эвакуировали.

"Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина пожара – детская шалость с огнем", – сообщили в департаменте по ЧС Акмоличской области.

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