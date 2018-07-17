Назарбаев потребовал от Акишева не допускать безобразия в банках

Он поручил председателю Нацбанка уберечь казахстанских вкладчиков от недобросовестных акционеров.

Вчера президент принял в Акорде Данияра Акишева. Глава государства подробно расписал схему, как нечестные банкиры заботятся о собственной прибыли и забывают о простых гражданах, сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

"Потом начинает уговаривать, бегает по улицам, по остановкам: "Мы даем огромные проценты, вложите нам". Люди верят и идут туда. Потом акционеры воруют эти деньги или раздают своим. Это полное безобразие в банковской системе, было в этом деле. И я считаю, что нормальный банк никогда не даст несостоятельным получателям. А у нас что получилось? Сами акционеры, заведомо зная, что не вернется, давали своим и, в общем-то, откатывали деньги и воровали", - сказал президент.

Нурсултан Назарбаев поручил Данияру Акишеву строго следить за счетами вкладчиков и в то же время за деятельностью банков второго уровня. Ведь на развитие банковской системы из бюджета было выделено 3 триллиона тенге. Эти деньги потрачены на развитие кредитных организаций и покрытие непогашенных займов. В целом глава государства отметил хорошую динамику в развитии кредитной сферы, экономика страны за полгода выросла на 4%.

"Жестко должно быть. Нам не нужно огромное количество банков. Люди идут в эти банки, считая, что государственная система, а на самом деле мошенники. Поэтому я от тебя требую: не должно допускаться безобразие", - сказал глава государства.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!