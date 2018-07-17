После смертельного ДТП Казавтожол начал обрезку деревьев на Кульджинском тракте

Сейчас в организации получают разрешение на вырубку старых деревьев вдоль дороги.

В июне на Кульджинском тракте произошло ЧП, в результате которого погибли два человека. ДТП произошло из-за упавшего дерева, которое буквально раздавило автомобиль. В АО НК "КазАвтоЖол" сообщили, что вырубить деревья ранее им запрещал комитет лесного хозяйства Алматы, передаёт Zakon.kz.

В пресс-службе "КазАвтоЖол" прокомментировали случай с падением дерева на проезжающий автомобиль. Как выяснилось, на Кульджинском тракте уже началась обрезка деревьев.

"Этот участок дороги, на котором произошло ДТП фактически принадлежит городу. Деревья там старые. Мы планировали их вырубить, однако не смогли получить разрешение комитета лесного хозяйства", - сообщили в нацкомпании.

Сегодня в КазАвтоЖол уже начали обрезку старых деревьев. Переговоры с комитетом на окончательную вырубку высохших массивов продолжаются.

Читайте также:

Под Алматы упавшее на машину дерево убило водителя и пассажира

26 июня произошел инцидент между "аэропортовским" кольцом и "Красным полем". Автомобиль Nissan Primera двигался в сторону города, когда на него упало старое сухое дерево.



Тяжелый ствол снес крышу легковушки, раздавив водителя и его пассажира. Оба скончались на месте. Машина по инерции проехала около 200 метров, и съехала с дороги, врезавшись в деревья.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!