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Очередной студент выпал из окна российского ВУЗа

Версию несчастного случая в полиции не рассматривают.

Фото : 1pnz.ru17 июля 2018, 16:19

В Москве с 15-го этажа главного здания МГУ выпал студент, сообщает Zakon.kz, со ссылкой на Telegram-канал Hue.

"Утро задалось не у всех: из высотки МГУ с пятнадцатого этажа выпал студент. Упал прямо на площадку перед главным зданием университета, умер мгновенно. Полиция еще работает на месте. Но версию несчастного случая они уже отмели", - говоритя в сообщении.

По информации Telegram-канала 112, погибший являлся аспирантом из Ижевска, 1991 года рождения, изучавший научную медицину.

Напомним, в апреле из окна основного корпуса МГИМО выпала 21-летняя студентка четвертого курса кафедры международных экономических отношений Томирис Байсафа. Предположительно казахстанку вытолкнул после ссоры ее молодой человек. Пострадавшую доставили в больницу, 3 мая она скончалась в НИИ Склифосовского не приходя в сознание. В настоящее время ведется доследственная проверка.


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