В Алматы произойдут изменения в дорожном движении по ул. Жандосова
Движение транспорта на одном из участков будет организовано по временной объездной дороге.
Фото : Sibnovosti - Sibnovosti.ru17 июля 2018, 17:05
В связи с реконструкцией автомоста через реку Аксай будет изменена схема движения транспорта по ул. Жандосова, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима г. Алматы.
«В связи с производством работ по реконструкции автомобильного моста через реку Аксай по ул. Жандосова в Наурызбайском районе движение транспорта будет организовано по временной объездной дороге с 19 июля по 1 октября текущего года», – говорится в сообщении пресс-службы.
Также прилагается схема проезда:
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