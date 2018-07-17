В Алматы произойдут изменения в дорожном движении по ул. Жандосова

Движение транспорта на одном из участков будет организовано по временной объездной дороге.

Фото : Sibnovosti - Sibnovosti.ru

В связи с реконструкцией автомоста через реку Аксай будет изменена схема движения транспорта по ул. Жандосова, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима г. Алматы. «В связи с производством работ по реконструкции автомобильного моста через реку Аксай по ул. Жандосова в Наурызбайском районе движение транспорта будет организовано по временной объездной дороге с 19 июля по 1 октября текущего года», – говорится в сообщении пресс-службы. Также прилагается схема проезда:

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