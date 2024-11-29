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В Алматы движение по ул. Жандосова ограничат на два дня: как объехать участок

Прокладка канализационных сетей, улица Жандосова , фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2024 11:21 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Управлении энергетики и водоснабжения Алматы 29 ноября 2024 года заявили о временном ограничении движения на участке ул. Жандосова, сообщает Zakon.kz.

Ограничение связано с прокладкой канализационных сетей.

"В ночь с 29 на 30 ноября с 00:00 до 23:00 1 декабря по ул. Жандосова на пересечении с ул. Пролетарской будет частично ограничено движение транспорта".Управление энергетики и водоснабжения Алматы
В Алматы движение по ул. Жандосова ограничат на два дня: как объехать участок, фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2024 11:21

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В управлении отметили, что объезд участка будет осуществляться по ул. Яссауи и ул. Центральная в северо-западном направлении, в юго-западном направлении – по ул. Шаймерденова, ул. Ыкылас, ул. Дауленова.

"На этом участке ведутся строительные работы по прокладке канализационных сетей по проекту "Строительство магистральных канализационных сетей юго-восточной части микрорайона Карагайлы Наурызбайского района города Алматы". По проекту предусмотрено 6,5 км магистральной канализационной сети для 40 тыс. жителей Наурызбайского района. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим корректировать свой маршрут заранее".Управление энергетики и водоснабжения Алматы

22 ноября 2024 года стало известно, что в Алматы снова перекроют улицу Сатпаева.

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