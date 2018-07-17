Над Казахстаном и частью России взойдет красная луна

На Луне наступит полное солнечное затмение.

В ночь с 27 на 28 июля 2018 года жители всего Казахстана и большей части России смогут увидеть редкое, но крайне интересное и необычное астрономическое событие, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В эту ночь полная Луна, двигаясь на своей орбите с запада на восток, войдет в земную тень. Иными словами, на самой Луне наступит полное солнечное затмение: наша Земля закроет Солнце и прямой её свет для Луны погаснет на пару часов, рассказал Казинформу ВикторТейфель, доктор физико-математических наук, профессор, руководитель лаборатории физики Луны и планет Астрофизического института им. В.Г.Фесенкова.

«Для нас же, землян, Луна сначала будет немного меркнуть, входя в земную полутень, затем диск Луны постепенно начнет закрываться темной тенью нашей планеты. Наконец, наступит момент, когда Луна полностью окажется внутри земной тени. Здесь-то и будет самое интересное. Луна не исчезнет совсем, а будет оставаться видимой, приобретя темно-красный или кирпично-красный цвет. Эта окраска внутри земной тени может быть разной при разных затмениях. Дело в том, что земная атмосфера преломляет проходящие сквозь нее солнечные лучи так, что они загибаются внутрь тени и слабо, но освещают при этом Луну. Красные лучи пропускаются земной атмосферой лучше, чем синие. В этом легко убедиться, наблюдая Солнце на восходе или на закате», - пояснил профессор Тейфель.

27 июля Луна начнет входить в земную полутень в 23 часа 13 минут по времени Алматы и Астаны. Диск Луны коснется края земной тени в 00 часов 24 минуты. С этого момента начнется частное затмение. Полностью Луна войдет в земную тень в 1 час 30 минут. К середине затмения Луна максимально погрузится в тень, а затем все будет происходить в обратном порядке. Полное затмение закончится в 3 часа 13 минут. Выйдет Луна из тени в 4 часа 19 минут.

Отвечая на вопрос, как может повлиять на людей затмение Луны или Солнца, Виктор Тейфель отметил, что никакого отрицательного воздействия эти кратковременные небесные явления не оказывают. Лишь представляется редкая возможность полюбоваться очень красивым зрелищем.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!