#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
494.84
537.4
5.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
494.84
537.4
5.58
Мир

Кто сможет наблюдать кроваво-красную Луну в марте

лунное затмение ожидается 15 марта, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2025 22:45 Фото: pixabay
В ночь на 15 марта произойдет полное лунное затмение. Лучшие условия для наблюдения сложатся в Северной и Южной Америке, тогда как в Европе, Африке и России Луна зайдет за горизонт до завершения затмения, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным NASA, во время полного затмения Луна приобретает характерный красноватый оттенок, что связано с преломлением солнечного света в атмосфере Земли. Это явление часто называют "кровавой Луной".

Следующее полное лунное затмение будет видно в Азии, Африке, Австралии и Европе 7 сентября. А в странах СНГ ближайшее затмение, которое можно будет наблюдать полностью, ожидается в марте 2026 года.

Отметим, что увидеть затмение можно без специального оборудования – достаточно ясного неба и открытого горизонта.

Ранее планетологи обнаружили запасы водяного льда на Луне.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Поделиться новостью
Читайте также
Илон Маск о сбое в работе его соцсети: Это была масштабная кибератака
Мир
23:21, Сегодня
Илон Маск о сбое в работе его соцсети: Это была масштабная кибератака
Мошенники вновь пытаются заработать на имени Ларисы Долиной
Мир
21:32, Сегодня
Мошенники вновь пытаются заработать на имени Ларисы Долиной
Во время строительства тоннеля для железной дороги в Турции произошло обрушение
Мир
21:15, Сегодня
Во время строительства тоннеля для железной дороги в Турции произошло обрушение
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: