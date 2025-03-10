Кто сможет наблюдать кроваво-красную Луну в марте

В ночь на 15 марта произойдет полное лунное затмение. Лучшие условия для наблюдения сложатся в Северной и Южной Америке, тогда как в Европе, Африке и России Луна зайдет за горизонт до завершения затмения, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным NASA, во время полного затмения Луна приобретает характерный красноватый оттенок, что связано с преломлением солнечного света в атмосфере Земли. Это явление часто называют "кровавой Луной".

Следующее полное лунное затмение будет видно в Азии, Африке, Австралии и Европе 7 сентября. А в странах СНГ ближайшее затмение, которое можно будет наблюдать полностью, ожидается в марте 2026 года.

Отметим, что увидеть затмение можно без специального оборудования – достаточно ясного неба и открытого горизонта.

Ранее планетологи обнаружили запасы водяного льда на Луне.