Отец сбитого на ВОАД мальчика рассказал о его состоянии

Когда с сыном случилось несчастье, отец был на работе.

Отец сбитого мальчика на Восточной объездной автодороге в Алматы рассказал о состоянии сына, сообщает Sputnik Казахстан.

Пятилетний ребенок, которого после наезда завернули в одеяло и оставили на обочине, находится в коме.

"Вчера была кома третьей степени, сегодня – уже второй. Это намного лучше. Сейчас, как говорят врачи, ребенку нужно перенести кризисный момент. Он открыл глаза, уже лучше ему", — сказал отец ребенка Мурат.

Он подтвердил, что доктора удалили образовавшуюся гематому и осколки черепа. После тяжелого удара мозг мальчика стал увеличиваться.

О водителе, совершившем наезд, отцу в настоящее время ничего не известно.

"Мне этот человек сейчас не интересен. Главное, чтобы мой сын жил. Его поимкой занимаются полицейские. Следователи задавали неприятные вопросы, выпивают родители или нет. Я понимаю, это их работа, но все равно такой момент, неприятно. Неужели по нам не видно, что мы люди (благополучные)", — добавил он.

Когда с сыном случилось несчастье, отец был на работе. От коллеги он узнал, что неподалеку от его дома под деревом лежит окровавленный ребенок.

"В тот момент я не знал, что это мой сын. Мне начали звонить из дома и говорить, что не могут найти сына. Потом я посмотрел видео, а там мой ребенок. Я потерял сознание, он был такой весь перебитый, синий", — рассказал он.

В тот злополучный день мальчик играл неподалеку от дома вместе с братом. Сейчас второй сын, со слов Мурата, находится в состоянии стресса и шока, так как своими глазами видел ЧП.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил Sputnik, что по камерам видеонаблюдения выявили возможных подозреваемых.

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