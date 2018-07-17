Кайрат Кудайберген рассказал о состоянии сбитого пятилетнего мальчика

Вчера мальчик был в коме третьей стадии сегодня уже во второй.

Бизнесмен Кайрат Кудайберген рассказал о состоянии сбитого на ВОАД пятилетнего мальчика, передает Zakon.kz.

Он встретился с родителями Динмухаммеда и главным врачом больницы Абаем Кусаиновым.

"Сегодня в 9 утра был в "Центре детской неотложной медицинской помощи (детская гор. больница #1), чтобы узнать, как чувствует себя 5 летний Динмухаммед, которого сбил и бросил умирать, какой-то изверг! За жизнь Динмухаммеда сейчас борятся лучшие специалисты. Шансы 50 на 50. Вчера он был в коме третьей стадии сегодня уже во второй. Впереди самые сложные 3, 5 и 7 день. Они самые опасные. От удара боковая часть черепа вошла внутрь. Врачи удалили образовавшуюся гематому и осколки черепа, но после удара мозг Динмухаммеда стал увеличиваться и это самая большая опасность", - написал Кудайберген в Instagram.

Он отметил, что врачи делают все что в их силах, необходимые медикаменты и условия имеются, однако ситуация крайне сложная.

Водитель сбил пятилетнего ребенка на Восточной объездной автодороге (ВОАД) в Алматы и скрылся с места происшествия. Предположительного виновника наезда полицейские уже установили и, если он не успел покинуть город, его задержат в ближайшее время.

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