Откровенные сцены прервали эфир узбекистанского телеканала

Руководство телеканала принесло извинения зрителям и объяснило, почему так произошло.

Вчерашним вечером зрителей отечественного телеканала "Севимли" шокировали эротические сцены из комедийного фильма "Красотка на всю голову", неожиданно ворвавшиеся в эфир. "Неудобный" киноэпизод сразу начали обсуждать в социальных сетях, называя порнографией, и требовать от канала объяснений, сообщает zakon.kz со ссылкой на nuz.uz.

15 июля в 22.30 на телеканале "Севимли" ("Любимый") произошел технический сбой, как позже объяснили представители канала, и в эфир пошел "не тот" киноэпизод. Руководство телеканала принесло извинения зрителям и объяснило, почему так произошло.

"Наши телезрители знают, что помимо картин отечественного кинематографа, мы показываем и зарубежные фильмы. Мы стараемся тщательно отбирать киноменю для нашей аудитории. Однако в любой работе бывают недостатки. Вчера, 15 июля после 22.30 во время показа фильма, из-за технических проблем в эфир ушел небольшой эпизод, который категорически не соответствует нашим национальным нормам. Все сотрудники, которые халатно и безответственно отнеслись к своей работе, были уволены. Для исправления ошибки были предприняты необходимые меры. Творческая команда нашего канала еще раз приносит извинения всем телезрителям", - говорится в официальном сообщении телеканала, опубликованном сегодня на странице в Facebook.

Отметим, фото и видео "нехорошего" эфира моментально разошлись по сети. Многие пользователи даже предположили, что это была хакерская атака на телеканал. Однако администрация канала назвала это ошибкой сотрудников.

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