Появились подробности об исчезнувшем в Алматинской области мальчике

Родители считают, что их сыну угрожал 45-летний пастух по имени Аскар.

Третьи сутки полицейские и спасатели ищут семилетнего Ернура Садвакаса. Ребенок пропал при странных обстоятельствах. Он играл с друзьями на летнем пастбище и единственный из всех не вернулся домой. Дети рассказали, что им угрожал ножом односельчанин, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

Испугавшись, ребята побежали в сторону гор и спрятались. Один Ернур почему-то пошёл вниз. После этого его никто не видел. Родные пропавшего ребенка в такую версию верят. Они считают: их сыну угрожал 45-летний пастух по имени Аскар. Мол, он выпивает и часто ведёт себя агрессивно. Вот только поговорить с односельчанином пока не удалось.

- Пастух был пьян и подумал, что дети украли у него телефон. Мой мальчик испугался и, видимо, не побежал туда, где были все. Я думаю, этот мужчина видел и знает, где Ернур. Но после этого случая я больше не видела его в ауле, - рассказала мать мальчика Ляззат Шалабаева.

Был ли допрошен пастух, пока неизвестно. Следователи от комментариев на эту тему отказались. Если семилетнего Ернура не найдут в ближайшие дни, поисковые группы увеличат.

Напомним, Садвакас Ернур 2011 года рождения пропал 14 июля примерно в 20:30 в горной местности на пастибище "Кіші саз" (Жамбылский район, южная сторона села Ынтымак).

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