Четвертые сутки спасатели ищут мальчика в горах Алматы

Сегодня поиски пропавшего мальчика продолжают 59 человек из РОВД, ОЧС, ПЧ и местных жителей.

Сегодня поиски пропавшего 14 июля мальчика продолжают 59 человек из РОВД, ОЧС, ПЧ и местных жителей. Осматриваются горностепные, а также дачные массивы на автотранспорте, на лошадях и в пешем порядке. Густая растительность, крутые склоны, обрывы, рвы и рельефы затрудняют поиски, сильные ночные дожди размывают горные дороги и не дают взять след поисковым собакам, сообщил официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов.

"14 июля 2018 года пять детей 2004 – 2011 годов рождения из села Ынтымак Жамбылского района, Алматинской области отправились на джайлау "Кіші саз", находящиеся в южной стороне над селом Ынтымак. В тот же вечер они сообщили, что самый младший из них, мальчик 2011 года рождения, уроженец города Алматы, потерялся в горах", - говорится в сообщении.

В активной фазе поисковых работ (3 дня) были задействованы 108 человек и 9 единиц техники. Спасателя напоминают о том, что нельзя отпускать детей без присмотра взрослых.

Вернувшиеся домой рассказали, что им угрожал ножом односельчанин. Испугавшись, ребята побежали в сторону гор и спрятались. Один пропавший Ернур почему-то пошёл вниз. После этого его никто не видел. Родные пропавшего ребенка в такую версию верят.

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