За получение взятки задержан начальник станции "Кокшетау"
От подчиненных он получил 600 000 тенге за покровительство одного из ТОО.
Фото : Хабар 2418 июля 2018, 10:42
Начальник станции "Кокшетау" подозревается в получении взятки, сообщает Zakon.kz.
"12 июля Антикоррупционной службой по Акмолинской области изобличен начальник станции "Кокшетау" Акмолинского отделения дороги грузовых перевозок АО "НК КТЖ" Молдаков, который подозревается в получении денежного вознаграждения в сумме 600 000 тенге от подчиненных за покровительство одного из ТОО, выполняющего ремонт железнодорожных путей", - говорится в сообщении Антикоррупционной службы по Акмолинской области.
Проводится досудебное расследование.
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