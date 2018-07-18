За получение взятки задержан начальник станции "Кокшетау"

От подчиненных он получил 600 000 тенге за покровительство одного из ТОО.

Фото : Хабар 24

Начальник станции "Кокшетау" подозревается в получении взятки, сообщает Zakon.kz. "12 июля Антикоррупционной службой по Акмолинской области изобличен начальник станции "Кокшетау" Акмолинского отделения дороги грузовых перевозок АО "НК КТЖ" Молдаков, который подозревается в получении денежного вознаграждения в сумме 600 000 тенге от подчиненных за покровительство одного из ТОО, выполняющего ремонт железнодорожных путей", - говорится в сообщении Антикоррупционной службы по Акмолинской области. Проводится досудебное расследование.

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