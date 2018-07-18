Как предостеречь себя в купальный сезон

Уровень опасности в купальный сезон остается повышенным. И в первую очередь, в группу риска попадают дети.

Эксперты Национального центра общественного здравоохранения рассказали, как уберечь себя в купальный сезон, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения РК.

С установлением жаркой погоды и купальным сезоном увеличивается приток отдыхающих к воде, будь то бассейн, мелкие водоемы или крупные реки. А с этим возрастает и риск возникновения несчастных случаев в местах купания.

Уровень опасности в купальный сезон остается повышенным. И в первую очередь, в группу риска попадают дети.

Лето – это время беззаботного отдыха, детского веселья и долгожданного купального сезона. Все мы любим проводить жаркий день на берегу реки. Однако не стоит забывать о своей безопасности и безопасности своих детей. Мы привыкли считать, что утопление - это крики о помощи и барахтанье в воде, но на самом деле, это тихий процесс. Поэтому так важно соблюдать правила поведения на воде и быть внимательными к себе и окружающим. Помните, что дети, играющие и плавающие в воде, шумят, если же они перестали шуметь, нужно немедленно оказать ребенку помощь. Лучше один раз перестраховаться, чем всю жизнь винить себя в произошедшем.

Как обезопасить себя, проводя время на воде?

Шесть основных правил предупреждения случаев утопления:

Первое правило. Обеспечить безопасную среду для детей дошкольного возраста в удалении от водоемов.

Второе правило. Установить ограждения, предотвращающие доступ к воде.

Третье правило. Обучить детей школьного возраста (старше 6 лет) навыкам плавания и безопасного поведения на воде.

Четвертое правило. Управлять рисками, связанными с наводнениями и другими опасностями.

Пятое правило. Обучать потенциальных свидетелей утопления навыкам безопасного спасения и реанимации.

Шестое правило. Соблюдать правила безопасного использования лодок, судов и паромов.

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