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В Актау открыли купальный сезон

В Актау открыли купальный сезон, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2024 18:15 Фото: Instagram/azamat_sarsenbayev
Блогер из Актау Азамат Сарсенбаев на странице в социальных сетях поделился с подписчиками видео открытия купального сезона, сообщает Zakon.kz.

"Кто сказал, что апрель не сезон для купания в Каспийском море?" – гласит краткая подпись к видео за 8 апреля 2024 года.

На кадрах отчетливо видно, как люди передвигаются по берегу еще в теплой одежде и на их фоне смельчак плавает в чистейшей воде. После просмотра у комментаторов возник лишь один вопрос: "Теплая ли вода?"

В 2023 году купальный сезон был официально открыт лишь 1 июня.

Летом прошлого года трех девушек на надувном матрасе унесло в Каспийское море. К счастью, их удалось спасти.

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