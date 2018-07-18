В Кенийском национальном парке впервые за сорок лет родились слонята-близнецы

В конце мая 38-летняя слониха по имени Пару родила близнецов.

Рождение каждый раз воспринимается как чудо, особенно, если случаи не совсем обычные. Два месяца назад, в Национальном кенийском парке Амбусели слониха подарила миру новую жизнь… или лучше сказать ДВЕ жизни.

В конце мая 38-летняя слониха по имени Пару родила близнецов. Маленькие слоненок и слониха присоединились к своей семье из 40 особей в Национальном парке. Вся семья объединилась, чтобы прокормить двух новых сорванцов. Особенно помогает старшая сестра.

Вероятность того, что слониха родит близнецов составляет менее процента. Даже если роды происходят, зачастую один из слонят умирает вскоре после рождения, но эти двухмесячные близнецы бросили вызов низким шансам. Этот милейший дуэт чувствует себя прекрасно в окружении семьи.Чудо, подобное этому, произошло в 1980 году, когда одна из слоних в парке родила близнецов. Прошло 38 лет пока в парке не появились новые близнецы. Ученые надеются, что это поможет увеличить их численность.

«Это очень уникальный сценарий, особенно среди слонов. Мы очень гордимся случившимся, и сейчас следим за слонятами. Мы гарантируем, что малыши находятся в хорошем состоянии».

Очаровательная пара присоединилась к другим 1600 слонам, проживающим в Национальном парке, где они могут свободно передвигаться и жить в окружении семьи.Близнецы не отходят от матери и других родственников, пока привыкают к новому большому миру, в котором им предстоит жить. Хотя всегда существует угроза браконьерства, близнецы действительно оказались в максимально безопасных условиях. Рейнджеры и члены местных общин охраняют парк, чтобы защитить слонов и обеспечить максимально нормальную жизнь.

Рейнджеры в парке очень взволнованны этим необычным прибавлением в семье. Они вырастут в естественных условиях, в окружении семьи, а рейнджеры сделают все возможное, чтобы их защитить.

Какая удивительная новость для всего мира! С популяциями слонов, которые сокращаются каждый год, такое событие действительно является значимым.

Источник pure-t.ru

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