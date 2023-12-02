В Уганде 70-летняя женщина родила близнецов и осталась одна
Пожилая женщина родила двойню с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и установила рекорд Африки, пишет Daily Star.
Она произвела на свет мальчика и девочку в Женской международной больнице и центре лечения бесплодия в Кампале. Таким образом, она стала самой пожилой женщиной на континенте, родившей ребенка.
Ранее, в 2020 году, женщина уже родила девочку при помощи ЭКО.
Несмотря на рекордное достижение Намукваи, отец близнецов бросил ее из-за неких "нераскрытых обстоятельств".
"Мужчинам не очень нравится, когда говоришь, что носишь больше одного ребенка. С тех пор, как я в клинике, мой ни разу не появился", — рассказала оставшаяся одна угандийка.
Ранее сообщалось об уникальных родах в Алматы, когда 51-летняя женщина родила двойню также с помощью ЭКО.