16 интернет-мифов, верить в которые уже немного стыдно

Во все времена земля полнилась всевозможными мифами, а с появлением в нашей жизни интернета правдивые и не очень истории моментально становятся известными широкой публике. Вероятно, вы уже слышали о «несравненной Анис аль-Долях», из-за которой 13 молодых людей свели счеты с жизнью, и даже видели ее фото. А что вы скажете о бабушке Меланьи Трамп: похожи они с предполагаемой внучкой или все-таки нет?

AdMe.ru провел небольшое расследование и узнал, что на самом деле скрывается за некоторыми популярными интернет-историями.

Миф 16. Иранская принцесса Каджар была символом красоты в начале XX века. 13 молодых людей покончили с собой из-за того, что она не согласилась стать их женой

Вы наверняка видели фото «принцессы Каджар» или «Анис аль-Долях» с такой подписью. Эта женщина не слишком вписывается в современные стандарты красоты даже в самом Иране, но некоторые люди полагают, что более 100 лет назад все обстояло совсем иначе.

В этом есть доля истины, однако стоит задать другой вопрос: а существовала ли такая принцесса на самом деле? И да, и нет. Женщину в наряде, напоминающем балетную пачку, звали Тадж аль-Дола, и она была женой Насер ад-Дин Шаха из династии Каджаров.

Существует мнение, будто бы на фото не настоящая жена шаха, а мужчина-актер, но, вероятно, это не более чем домыслы, потому что Тадж была реальной исторической личностью.

А вот еще одна «принцесса Каджар» (слева), фото которой вы также могли видеть с тем же самым текстом о символе красоты и 13 несчастных молодых людях. Эта дама приходилась дочерью Тадж аль-Дола и звали ее Исмат аль-Дола.

Разумеется, и мать, и дочь вовсе не были роковыми красавицами, разбивавшими сердца многочисленных поклонников. Хотя бы потому, что они жили в мусульманской стране и едва ли имели возможность общаться с посторонними мужчинами и уж тем более выбирать себе мужа.

Что касается женщины справа, то ее тоже звали Тадж и она была сестрой Исмат аль-Дола по отцу — у него, как и у многих восточных правителей, была не одна жена. Тадж аль-Салтане, также известная как Захра Ханум, вошла в историю как художник, писатель и первая феминистка Ирана, которая не побоялась снять хиджаб, надеть европейскую одежду и развестись с мужем.

Миф 15. Никола Тесла работал инструктором по плаванию

Прекрасное фото, но, к сожалению, запечатленный на нем мужчина не является Николой Теслой, хотя и очень похож на великого изобретателя. Снимок был сделан в 1898 году, когда Тесле было 42 года, а инструктор по плаванию явно выглядит моложе. Кроме того, маловероятно, что ему была нужна эта работа, ведь в то время дела у Теслы шли довольно успешно.

Миф 14. «Голос Дарта Вейдера» темнокожий актер Джеймс Эрл Джонс был вынужден надеть костюм, иначе его не пускали в клуб из-за расовой сегрегации

Красивая легенда, однако фото было сделано в 1979 году в Лондоне, где не было клубов «только для белых», и уж тем более в конце 1970-х. По словам исполнителя роли Люка Скайуокера Марка Хэмилла, Джонс никогда не примерял на себя костюм Темного лорда.

Дэвид Проуз, который сыграл физическое воплощение Вейдера в оригинальной трилогии, также отрицает свое присутствие на этом фото, утверждая, что костюм выглядит «слишком дешево», а тот, кто его носит, «недостаточно крупный для Дарта Вейдера». Скорее всего, это был один из поклонников, который по случайному стечению обстоятельств остался в истории.

Миф 13. Гигантский шершень

В подписи к фото говорится, что от укусов этого жуткого насекомого в Японии каждый год умирает 40 человек, а боль от укуса гигантского шершня сравнима с болью от раскаленного гвоздя. Это вполне соответствует действительности, но есть одно «но»: на самом деле гигантский шершень не достигает таких размеров. На фото вы видите не настоящее насекомое, а его 3D-модель, выполненную японским художником Mushibuchi.



© Hornetboy1970 / Wikipedia Commons

А вот так выглядит настоящий гигантский шершень. Истинные размеры «пчелы-тигра» тоже впечатляют, но, к счастью, она не настолько огромна, как ее модель, чему мы несказанно рады.

Миф 12. Кит, который умер из-за поедания мусора

Фото, которое многие приняли за изображение мертвого кита с кучей мусора в желудке, на самом деле является инсталляцией, созданной отделением Greenpeace на Филиппинах с целью привлечь внимание людей к проблеме загрязнения океана. Но, к сожалению, подобное случается на самом деле, причем страдают не только киты и не только в Тихоокеанском регионе, так что нам есть о чем задуматься.

Миф 11. «Древний астронавт» на стене Нового Собора в Саламанке (Испания)

© Appolonia1 / Wikipedia Commons © StockPhotoAstur / Depositphotos

Откуда взялся астронавт на стене собора, построенного в XVI веке? Все просто: во время реставрации в 1992 году художник Джеронимо Гарсия (Jeronimo Garcia) решил изобразить что-то необычное и вырезал фигурку в скафандре, а кроме нее еще и фавна, который держит в лапе рожок с мороженым.



© Appolonia1 / Wikipedia Commons

По словам художника, он выбрал астронавта в качестве символа XX века. Ну и мороженое, вероятно, тоже.

Миф 10. Описание к фотографии волчьей стаи

“A wolf pack: the first 3 are the old or sick, they give the pace to the entire pack. If it was the other way round, they would be left behind, losing contact with the pack. In case of an ambush they would be sacrificed. Then come 5 strong ones, the front line. pic.twitter.com/bh1PtM7nV1