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Более 800 незаконно ввезенных в Казахстан автомобилей объявлены в розыск

Комитет госдоходов РК опубликовал список машин, ввезенных в страну контрабандным путем.

Фото : Звезда18 июля 2018, 13:21

Список автомобилей поставленных на учет в ОВД без уплаты таможенных пошлин опубликовал Комитет госдоходов РК, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Контрабандные иномарки были ввезены из Монголии по поддельным документам и без уплаты таможенных пошлин.

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В основном, в опубликованном КГД РК списке, представлены автомобили корейского и японского автопрома. Хотя встречаются и элитные авто. В частности Jaguar XJ, Mercedes-Benz G500, Lexus RX400H, BMW Х5 и Chevrolet Camaro.

Средний возраст разыскиваемых авто составляет от 8 до 17 лет. Всего же опубликованный налоговиками список включает 805 автомобилей с указанием их марки и VIN-кода.


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