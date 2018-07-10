Поддельные документы использовались при ввозе подержанных иномарок из Монголии

В соответствии с требованиями таможенного законодательства РК, использование без ограничений авто, ввезенных из иностранных государств допускается только после их таможенного декларирования и уплаты таможенных пошлин, налогов.

Несмотря на данные требования, на сегодняшний день на свободном рынке имеются автомобили, которые были ввезены с Монгольской Народной Республики с нарушением норм таможенного законодательства. Для постановки на регистрационный учет в органах внутренних дел нарушители использовали поддельные таможенные документы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета госдоходов Минфина РК.

Незаконная схема была установлена по итогам сверки базы данных информационных систем таможенных служб Российской Федерации и Республики Казахстан, а также данных о постановке на учет автотранспортных средств в Министерстве внутренних дел Республики Казахстан.

В основном завозились автомобили производства Южной Кореи (автомобили марок Хюндай, Киа) 2001 - 2010 годов выпуска.

В настоящее время для обеспечения уплаты таможенных платежей, налогов органами государственных доходов принимаются меры по задержанию контрабандных автомобилей.

В этой связи Комитет госдоходов призывает граждан при покупке подержанных автомобилей быть осмотрительными и обратить особое внимание на проверку достоверности таможенной очистки (растаможки) автомобиля путем обращения в территориальные органы государственных доходов.

Список автотранспортных средств, в отношении которых на сегодняшний день органами государственных доходов проводятся мероприятия по обеспечению соблюдения таможенного законодательства, можно посмотреть по следующей ссылке.

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