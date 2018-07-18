В ДВД сообщили о чабане, возможно, причастном к пропаже 7-летнего мальчика

По словам товарищей пропавшего мальчика, перед его исчезновением некий нетрезвый мужчина требовал у детей якобы похищенный ими сотовый телефон.

Причиной бегства и последующей пропажи 7-летнего ребенка в горах, возможно, стали угрозы со стороны нетрезвого мужчины, повстречавшегося им на джайлау «Кіші саз», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматинской области.

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Как сообщил руководитель пресс-службы полицейского ведомства Сергей Незнаев, пропавший мальчик приехал в село Ынтымак из Алматы. 14 июля, пятеро детей на трех лошадях поднялись в горы, чтобы навестить родственника, пасшего скот на джайлау «Кіші саз».

«Как рассказывают дети, в то время когда мужчина куда-то отлучился, чабан с соседнего пастбища, находившийся в нетрезвом состоянии, подошел к ним и стал требовать у одного из мальчиков вернуть сотовый телефон, который тот якобы у него украл. Самый младший из детей видимо испугался нетрезвого мужчину и бросился бежать в сторону села Ынтымак. С тех пор он находится в розыске», – сообщил С. Незнаев.

Что касается личности самого чабана якобы напугавшего детей и проводимой в отношении него работы со стороны полицейских, то по словам руководителя пресс-службы, подобной информацией он пока не располагает. Ему известно лишь то, что об этом чабане сообщили родственники пропавшего мальчика, когда писали заявление в полицию о розыске. Сами они узнали о нем со слов детей, которые остались на месте.

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