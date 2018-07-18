Два года со дня теракта в Алматы: Что происходило в тот роковой день

За совершенное деяние террориста приговорили к пожизненному заключению.

Ровно два года назад, 18 июля 2016 года, в Алматы произошел теракт, приведший к человеческим жертвам. Редакция Zakon.kz вспоминает события того дня.

Первое тревожное сообщение в тот день поступило около 11:00 - вооруженный мужчина совершил нападение на УВД Алмалинского района. Преступник ранил постового и завладел его оружием. Был убит гражданский - пожилой человек. После стрельбы в РУВД вооруженного мужчину видели направляющимся в сторону ул. Карасай батыра, а затем преступник свернул вниз на ул. Байтурсынова.

Спустя некоторое время появились сообщения о стрельбе в районе ДКНБ города, где террорист ранил еще двоих сотрудников, из которых один скончался.

После перестрелки в ДКНБ вооруженный мужчина захватил Toyota Camry, водителем которой оказался старший лейтенант пограничной службы. В районе проспекта Абая водитель оказал сопротивление и был убит. Стрелок также смертельно ранил еще одного гражданского. Выбежав из авто, мужчина продолжил свой путь. Его заметили на проспекте Абая. Камера видеорегистратора запечатлела попытку угнать еще один автомобиль.

Так или иначе, вооруженному преступнику удалось захватить Lada Priora. Он заставил водителя везти его ул. Абылай Хана. Как позже рассказал сам водитель авто, он специально проехал на красный сигнал светофора, чтобы за ним начали преследование полицейские. Стражам порядка удалось прижать и остановить Lada. При стрельбе террорист открыл ответный огонь и убил одного полицейского, ранив второго. В здании ДГД также произошла стрельба, в ходе которого получил смертельное ранение полицейский. Однако ранения получил и сам террорист, затем его обезвредили.

В теракте погибли трое полицейских, один пограничник и один гражданский, были ранены шесть полицейских и трое гражданских.

После произошедшего в соцсетях начала распространяться фотография задержанного террориста. Им оказался Руслан Кулекбаев, 1990 года рождения, ранее судимый уроженец Кызылординской области.

В 12:20 в городе был объявлен красный уровень террористической опасности. В связи с проведением АТО алматинцев попросили не покидать свои дома и избегать места большого скопления людей. На дежурный пульт продолжали поступать различные сообщения о минировании ж/д вокзала "Алматы-1", захвате заложников и возможных вооруженных сообщниках террориста. Выезжая на места, сообщения полицейскими не подтверждались.

Из-за стрельбы были закрыты многие торговые центры, банки, детские сады и другие учреждения. Были усилены меры безопасности в аэропорту Алматы, а также на объектах хранения вооружения Вооруженных сил. Кроме того была усилена охрана на границе Казахстана с Кыргызстаном. Учитывая недавние на тот момент времени события, были закрыты оружейные магазины в Актау и Актобе.

В 16:40 президент Казахстана провел экстренное заседание Совета Безопасности РК, в ходе которого назвал произошедшее террористическим актом. Глава государства выразил соболезнования близким погибших и пострадавших, а также поручил оказать необходимую психологическую и материальную помощь. В ходе заседания министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов доложил Назарбаеву полную хронологию событий. Стало известно, что в ночь на 18 июля Руслан Кулекбаев убил женщину легкого поведения. По словам министра, преступник решил отомстить сотрудникам правоохранительных органов за годы лишения свободы, к которым он был приговорен за грабеж и хранение оружия.

За совершенное деяние Руслана Кулекбаева приговорили к пожизненному заключению. Он находится в тюрьме, расположенной в Аркалыке Костанайской области. Террорист не имеет контактов с другими заключенными.

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