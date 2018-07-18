"Пупкина Залупкина": адвоката из Алматы оскорбил ответ прокуратуры

Ответ из прокуратуры шокировал и оскорбил известного адвоката.

Настоящий конфуз с участием известного адвоката и прокуратуры случился в Алматы. В официальном ответе на жалобу из надзорного органа Айман Умарова не нашла своего имени и фамилии. А вместо этого обнаружила крайне нетривиальное обращение, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Айман Умарова, адвокат:

- Обращаясь ко мне, пишут: уважаемая Пупкина-Залупкина. Это подписал госслужащий, это подписал исполняющие обязанности прокурора. Вот этот ответ, он более чем показывает отношение сотрудников прокуратуры к проблемам людей. В данном случае не просто формальный ответ, а ответ содержащий, на мой взгляд, оскорбление.

Необычное послание от прокуратуры Бостандыкского района Алматы адвокат получила через портал электронного правительства. Она решила, что это шутка. Но документ был официально заверен электронной подписью.

Увиденное юриста шокировало. Тем более, что тема запроса была совсем не шуточная. Она касается смерти 6-летнего ребенка. Два года мать погибшей девочки добивается суда.

Теперь Айман Умарова намерена подать иск на прокурора, подписавшего документ на имя госпожи Пупкиной. Она уже зарегистрировала жалобу нотариально. В самой прокуратуре инцидент пока не комментируют.

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