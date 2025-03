Роналду обозвал уродом своего фаната

Инцидент произошел в пятницу перед матчем саудовского "Аль-Наср" против "Аль-Шабаба" в рамках Про-лиги. На видео Роналду готовится к игре, разминается с командой и подбегает к трибуне. Среди кресел стоял фанат в футболке сборной Португалии, чья прическа и стиль явно отсылали к имиджу самого футболиста.

Фанат сохранил позитивный настрой, улыбнулся и прокричал: "Ты лучший!" На эту реплику Роналду ответил улыбкой и поднятым вверх большим пальцем. Ролик завирусился в соцсетях.

"Bro, you don't look like me. You're very ugly."



