Роналду обозвал уродом своего фаната
Фото: Instagram/cristiano
Знаменитый португальский нападающий Криштиану Роналду публично оскорбил поклонника, внешне похожего на него, сообщает Zakon.kz.
Инцидент произошел в пятницу перед матчем саудовского "Аль-Наср" против "Аль-Шабаба" в рамках Про-лиги. На видео Роналду готовится к игре, разминается с командой и подбегает к трибуне. Среди кресел стоял фанат в футболке сборной Португалии, чья прическа и стиль явно отсылали к имиджу самого футболиста.
"Бро, ты не похож на меня. Ты очень уродлив!" – крикнул португалец зрителю и рассмеялся.
Фанат сохранил позитивный настрой, улыбнулся и прокричал: "Ты лучший!" На эту реплику Роналду ответил улыбкой и поднятым вверх большим пальцем. Ролик завирусился в соцсетях.
🚨 Ronaldo saw his duplicate in the crowd and said:— CristianoXtra (@CristianoXtra_) March 7, 2025
"Bro, you don't look like me. You're very ugly."
😭😭😭😭pic.twitter.com/5Mjwens2QN
На этом матче Роналду забил 926-й гол в своей профессиональной карьере.
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