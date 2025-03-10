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Спорт

Роналду обозвал уродом своего фаната

Роналду оскорбил своего фаната, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2025 06:55 Фото: Instagram/cristiano
Знаменитый португальский нападающий Криштиану Роналду публично оскорбил поклонника, внешне похожего на него, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в пятницу перед матчем саудовского "Аль-Наср" против "Аль-Шабаба" в рамках Про-лиги. На видео Роналду готовится к игре, разминается с командой и подбегает к трибуне. Среди кресел стоял фанат в футболке сборной Португалии, чья прическа и стиль явно отсылали к имиджу самого футболиста.

"Бро, ты не похож на меня. Ты очень уродлив!" – крикнул португалец зрителю и рассмеялся.

Фанат сохранил позитивный настрой, улыбнулся и прокричал: "Ты лучший!" На эту реплику Роналду ответил улыбкой и поднятым вверх большим пальцем. Ролик завирусился в соцсетях.

На этом матче Роналду забил 926-й гол в своей профессиональной карьере.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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