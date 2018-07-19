В Актау сняли на видео секси-автомойщицу
Девушка в чулках и стрингах моет автомобиль.
Фото : Скриншот с видео19 июля 2018, 00:00
На одной из автомоек Актау очевидцы сняли на видео девушку, которая отмывает автомобиль в стрингах и чулках в сеточку, сообщает Zakon.kz.
Ролик прислали в редакцию регионального издания "Лада" читатели. В конце видеоролика из бокса выходит ещё одна девушка, одетая так же откровенно. Вполне вероятно, в этот момент на мойке проходили съемки или фотосессия.
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