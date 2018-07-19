В Актау сняли на видео секси-автомойщицу

Девушка в чулках и стрингах моет автомобиль.

На одной из автомоек Актау очевидцы сняли на видео девушку, которая отмывает автомобиль в стрингах и чулках в сеточку, сообщает Zakon.kz.

Ролик прислали в редакцию регионального издания "Лада" читатели. В конце видеоролика из бокса выходит ещё одна девушка, одетая так же откровенно. Вполне вероятно, в этот момент на мойке проходили съемки или фотосессия.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!