Извинения не принимаются - Айман Умарова ответила на оскорбление прокуратуры

Алматинский адвокат планирует подать на прокуратуру в суд за нанесение морального вреда себе и своей подзащитной.

Известный алматинский адвокат Айман Умарова прокомментировала оскорбления в свой адрес со стороны прокуратуры Бостандыкского района, где ее назвали "Пупкиной-Залупкиной". Правозащитник намерена занять принципиальную позицию и обратиться с заявлением в судебные органы и Генеральную прокуратуру РК, передает Zakon.kz.

Как призналась юрист, тяжелее всего было подать подобный ответ прокуратуры своему клиенту. Доверитель Айман Умаровой уже два года пытается доказать, что в смерти ее шестилетней дочери виноваты медики, которые должным образом не провели обследование ребенка.

"Через egov-портал отправили такой ответ. Это печально, честно говоря. Этот ответ я долго не показывала клиенту. Но я не могла долго его держать. Я даже не представляла, что он может так оскорбить. Самое страшное, что он оскорбил не только меня, но и клиента – моего доверителя. У нее шестилетняя девочка погибла по вине врачей. Мы так считаем, потому что в экспертизе видно, что врачи много чего не делали, а в конце написали заключение, что причинно-следственной связи в смерти девочки нет. Эта экспертиза вызывает массу сомнений. Ни один анализ не был взят перед тем, как ребенка положили на операционный стол. Ставили несколько разных диагнозов, ничего из этого не подтвердилось, и сказали: она умерла от лейкоза. Но у нее лейкоза не было. Теперь вот такой ответ я должна была показать клиенту. Я извинилась перед ней за прокурора. Она плакала, ей плохо, у нее умер два года назад ребенок. Я понимаю, что у них там много работы, но когда дело касается убийства, изнасилования, когда связано с ребенком, они же должны брать на контроль? Какой контроль в этом случае, о чем вы говорите? Они переписали в содержании старый ответ, который был дан 6 месяцев назад, еще и сопроводили таким комментарием", - возмутилась Айман Умарова.

Сейчас юрист уже провела необходимую досудебную подготовку: собрала все доказательства, нотариально заверила документы, подтверждающие факт оскорбления. Как выяснилось, помимо прокурора в оскорбительном документе фигурирует исполнитель, чья электронная подпись сопровождает официальный ответ. Айман Умарова намерена занять в этом деле принципиальную позицию. Она отметила, что времени для извинений со стороны прокуроров она предоставила достаточно. Однако никакой реакции не последовало. Теперь юрист намерена обратиться в суд с заявлением о нанесении морального вреда.

"Мы напишем жалобу в Генеральную прокуратуру. В суд подадим за нанесение морального вреда, скорее всего. Я все доказательства их поступка нотариально заверила, потому что иначе они могли все удалить. Все треки сохранены. Документ подписан электронной подписью, QR-код есть и сбоку стоит электронная подпись "Готовил исполнитель Кумисбеков" – он тоже должен ответить за это. Исходя из этого, я сделала вывод, что они все нас обзывают. Смеются над нами. Это показатель отношения к адвокатам всей прокуратуры. Этот прокурор показал в целом отношение сотрудников и ответил за всех – как в прокуратуре относятся к людям. Когда я увидела, что означает слово "Залупа" – кончик полового члена, я была в шоке. Это уже перебор. Если бы они это отправили и на второй или третий день написали бы: "Извините, отправили по ошибке из-за проблем с тем-то, с тем-то", сами бы это сделали. Что отправили ошибочно. Но все это стояло без изменений и мне пришлось показать это клиенту. Она сказала, если так поступают с известными адвокатами, то что говорить про людей. Они примут меры, да. Но теперь я буду подавать в суд, потому что мне извинения больше не пойдут. Займу принципиальную позицию", - резюмировала она.

Настоящий конфуз с участием известного адвоката и прокуратуры случился в Алматы. В официальном ответе на жалобу из надзорного органа Айман Умарова не нашла своего имени и фамилии. А вместо этого обнаружила крайне нетривиальное обращение.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!