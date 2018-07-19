В Казахстане продается колбаса с высоким содержанием консервантов и антибиотиков

При употреблении продуктов с высоким содержанием нитрита натрия и антибиотиков, в частности, левомицетина, может наблюдаться ухудшение состояния здоровья человека.

Комитет охраны общественного здоровья в рамках контроля безопасности пищевой продукции провел экспертизы 1241 пробы колбасной продукции, из которых 285 не соответствовали требованиям технических регламентов, сообщает Zakon.kz.

«Так, на торговых объектах Северо-Казахстанской области выявлена колбасная продукция не соответствующая требованиям технических регламентов по наличию высокого содержания консерванта и фиксатора цвета нитрита натрия и антибиотика левомицетина, - сообщили в комитете. - В супермаркет «Северный», Петропавловск, в колбасе «Докторская», по-стародворски, (дата выработки 14.06.2018г.) российского производства ЗАО «Стародворские Колбасы», показатель содержания нитрита натрия составил – 66,6 мг/кг».

Кроме того, в магазине «Уют» ИП Белякова О.И., в Кызылжарском районе, с.Тепличное обнаружена вареная колбаса «Популярная» АО «Омский бекон»(дата выработки 31.05.2018г.), в которой данный показатель составил- 60,6 мг/кг.

Также, в магазине «Сова», Жамбылского района, с. Пресновка установлены нарушения в следующих продукциях АО «Омский бекон»:

вареная колбаса «Бутербродная», категории В (дата выработки 11.06.2018г.), содержание нитрита натрия составило - 109,8 мг/кг;

колбаса полукопченная из мяса птицы «Походная», второго сорта, (дата выработки 15.06.2018 г.) - 72 мг/кг.

При этом в продукции АО «Омский бекон», помимо вышеуказанного несоответствия, обнаружено превышение содержания левомицетина:

Как пояснили в комитете, при употреблении продуктов с высоким содержанием нитрита натрия и антибиотиков, в частности, левомицетина, может наблюдаться ухудшение состояния здоровья человека.

Так, нитриты вступают в реакцию с кровью человека, в результате которой образовывается вещество под названием метгемоглобин, которая лишает функции по переносу кислорода, что приводит к кислородному голоданию (гипоксия). Гипоксия вызывает слабость, ухудшение самочувствия, сонливость, тошнота, рвота, нарушение функций нервной системы, сердца, тканей почек и печени.

Вместе с тем, длительное использование в пищу продуктов, содержащих остаточное количество антибиотиков, может приводить к неблагоприятным для человека последствиям: возникновению аллергических реакций, дисбактериозов, анафилактического шока, увеличению антибиотикоустойчивости микрофлоры в организме, что впоследствии затрудняет выбор антибактериальных препаратов для лечения различных воспалительных заболеваний.

«В случае обнаружения данной продукции на прилавках магазинов можете письменно и по номеру 8 /7172/ 74-26-97 обратиться в адрес в Комитета охраны общественного здоровья.

Всем производителям и в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Российской Федерации (Роспотребнадзор) направлены уведомления», - говорится в информации.

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