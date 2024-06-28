Эксперт посоветовал применять простые способы для снижения давления
В Telegram он отметил, что данная приправа задерживает жидкость в организме, из-за чего может повышаться давление.
Кроме того, эксперт советует отказаться от вредных привычек – курения и употребления алкоголя. Мужчинам допустимо употреблять не более двух стандартных порций алкоголя в день, женщинам – не более одной.
Для контроля артериального давления необходимо правильно питаться, следить за весом и регулярно заниматься физической активностью, сказал врач.
"Ешьте больше фруктов, овощей, цельнозерновых и нежирных молочных продуктов. Избегайте продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров и холестерина", – призвал кардиолог.
Инаури рекомендует научиться расслабляться и управлять стрессом и добавил, что при назначении медикаментозной терапии при гипертонии необходимо обязательно следовать ей.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Ранее сообщалось, чем полезен грейпфрут для гипертоников и диабетиков.