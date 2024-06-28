Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Эксперт посоветовал применять простые способы для снижения давления

советы, врач, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2024 21:19 Фото: pixabay
Кардиолог Илья Инаури рассказал, что высокое давление часто становится причиной инфарктов и инсультов и призвал гипертоников сократить употребление соли и продуктов с высоким содержанием натрия (колбасы, консервы, копчености), сообщает Zakon.kz.

В Telegram он отметил, что данная приправа задерживает жидкость в организме, из-за чего может повышаться давление.

Кроме того, эксперт советует отказаться от вредных привычек – курения и употребления алкоголя. Мужчинам допустимо употреблять не более двух стандартных порций алкоголя в день, женщинам – не более одной.

Для контроля артериального давления необходимо правильно питаться, следить за весом и регулярно заниматься физической активностью, сказал врач.

"Ешьте больше фруктов, овощей, цельнозерновых и нежирных молочных продуктов. Избегайте продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров и холестерина", – призвал кардиолог.

Инаури рекомендует научиться расслабляться и управлять стрессом и добавил, что при назначении медикаментозной терапии при гипертонии необходимо обязательно следовать ей.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее сообщалось, чем полезен грейпфрут для гипертоников и диабетиков.

Читайте также

Закуски для пикника, простые и вкусные рецепты для летнего отдыха
Закуски для пикника: простые и вкусные рецепты для летнего отдыха
Елена Беляева
Интересное 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
По 50 тысяч тенге &quot;выплатят&quot; казахстанцам, родившимся с 1949 по 1998 год
По 50 тысяч тенге "выплатят" казахстанцам, родившимся с 1949 по 1998 год
Когда пойдет дождь в Алматы, Астане и Шымкенте
Когда пойдет дождь в Алматы, Астане и Шымкенте
доллар, тенге, курс
Тенге рухнул: что станет с курсом в ближайшем будущем, спрогнозировали аналитики
Новые поправки вносят в правила дорожного движения
Новые поправки вносят в правила дорожного движения
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: